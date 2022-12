Capturan a hombre señalado de atacar con ácido a su esposa en Cartagena

Las autoridades capturaron en Cartagena, Bolívar, a un hombre señalado de haber quemado a su exesposa con un químico. El acusado era buscado desde hacía un año.

El hombre permanece recluido en la cárcel distrital de Ternera desde hace 48 horas. De acuerdo con las investigaciones, el 6 de mayo de 2013, el detenido le arrojó a su excompañera un químico que empleaba en su taller de joyería. ( En contexto: Así busca el Gobierno controlar la venta de químicos para prevenir ataques )

No obstante, la víctima de la agresión aseguró que no está de acuerdo con la decisión del juez de capturar a José Mesa Hernández.

Defensoras de los derechos de la mujer aseguran que este tipo de delitos no son querellables. Así las partes quieran llegar a un acuerdo, el proceso judicial marcha y en este caso, aseguran, se hizo justicia.