Capturan a los padrinos de Sarita por homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento

Ángela Yohana Guerra y Edilberto Rojas, quienes tenían bajo custodia a la niña, fueron detenidos en Armero Guayabal. Ella sería la autora material de la muerte.



Los detenidos por el homicidio de Sarita son sus padrinos Ángela Yohana Guerra y Edilberto Rojas. #Fiscalía les imputará tres delitos. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 4, 2017

#AEstaHora #Vicefiscal entrega detalles de captura de presuntos responsables de homicidio de menor de 3 años en Armero-Guayabal #Tolima pic.twitter.com/Bv1HzMUVkX — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 4, 2017

