Capturan a novio de chilena desaparecida hace un mes en Santander

Juan Guillermo Valderrama fue detenido por la Policía en Bucaramanga. Autoridades investigan si cuerpo incinerado que encontraron sería de la extranjera.

Este sábado en horas de la mañana, los uniformados llevaron a cabo un operativo en el barrio Cristal Bajo, sur de la ciudad, en el que capturaron a Valderrama, de 28 años, como principal sospechoso de la desaparición de la extrajera.

Las autoridades investigan si el cuerpo que hallaron en Rionegro, Santander, pertenecería a Ilse Ojeda , ciudadana chilena de 52 años que desapareció el pasado 29 de marzo.

El general Oscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, reveló que en febrero de este año Ilse había comprado un seguro de vida por 100 millones de pesos donde Juan Guillermo era beneficiario.

Además, afirmó que durante las indagaciones “se encontraron inconsistencias en las declaraciones entregadas por Valderrama, especialmente en lo que se refiere a la fecha de desaparición de la chilena. Incluso, el celular de la mujer, así como su tarjeta de crédito fueron hallados en el vehículo de Valderrama”.

Encuentran restos

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, entregó detalles de la investigación y dijo que fueron hallados restos óseos.

“En el lugar de los hechos encontramos restos óseos. A partir de un fémur se encuentran evidencias de tornillos y platinas que podrían corresponder, de acuerdo con las versiones de la familia, a la ciudadana chilena”, informó Martínez.

Además, aseguró que “estamos iniciando pruebas científicas de ADN para establecer si corresponden estos restos a Ilse Ojeda”.

En un término máximo de 24 horas en Medicina Legal “esperamos establecer si los restos podrían corresponder a esta ciudadana”.

La relación

Juan Guillermo Valderrama e Ilse Amory Ojeda se conocieron en 2016 cuando Valderrama trabajaba como mesero en el casino (restaurante) del Club de Carabineros en Santiago, capital de Chile, donde Ilse se desempeñaba como sargento.

La pareja, que se lleva 24 años de diferencia, se pensaba casar, pero Valderrama tuvo que regresar a Colombia por temas legales, aseguró la hermana de Ilse, Alejandra Ojeda. Además, “mantuvieron su relación a distancia”.

Según Alejandra, “mensualmente, Ilse le consignaba a Juan unos 300 mil pesos chilenos” , es decir, más de 1.400.000 pesos colombianos.

Desaparición de la exsargento

Juan Guillermo Valderrama aseguró que el pasado viernes 29 de marzo se dirigieron a realizar una compra en un local de Bucaramanga y que, estando en el establecimiento, le entró una llamada de Becky Evans, una mujer estadounidense con la que sostenía una relación paralela.

“Ella se tomó una cerveza, yo una gaseosa y tuvimos una discusión de pareja. Entró en un ataque de celos y se levantó. En el momento que ella se levantó pues yo traté de decirle que no se fuera. Fui a pagar la cuenta, cuando vi ya era tarde, no pude encontrarme con ella. No la he visto más", relató el santandereano.

Sobre lo ocurrido, Alejandra Ojeda, hermana de la desaparecida, señaló: “Yo le digo a la gente que mi hermana no es impulsiva, mi hermana es una mujer madura con la cual se puede conversar, entonces por mucha rabia que a ella le haya dado, ella le habría pedido una explicación”.

Búsqueda de Ilse

Trece días después Juan Guillermo habría puesto el denuncio por la desaparición.

“Al principio tuve la conclusión de que ella se había devuelto para Chile y por eso me demoré algunos días en poner la denuncia. Hasta que ya me localizaron, hablé con ellos y puse la denuncia”, sostuvo Valderrama.

A pesar de estas declaraciones, Juan Guillermo sigue insistiendo en que ella se fue y que “de pronto le ayudó alguna familia porque ella es de buen corazón”.

Autoridades informaron que tienen varias pertenencias como los celulares de Ilse y Luis Guillermo que hacen parte de la investigación.

