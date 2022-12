Capturan a Policía que, borracho, cogió a piedra la casa del alcalde de Cereté

Un insólito caso se presentó en Cereté, Córdoba, un sargento de la policía cogió a pedradas la casa del alcalde porque las autoridades le cerraron un bar de su propiedad. El uniformado se encontraba en estado de embriaguez.

En el video obtenido por Noticias Caracol se aprecia cuando la policía de Cereté, captura al sargento de Policía, Victor Segundo Tarra, quien minutos antes había levantado a piedra la vivienda del alcalde.

“Los patrulleros estaban en su deber, lo cogieron, y él decía que no lo podían tratar así porque era subintendente de la policía”, declaró la hija del alcalde, Angélica Padilla.

Según el secretario de Gobierno de la población, Pedro Velásquez , el uniformado llegó borracho a atacar la casa del alcalde porque funcionarios de la administración le sellaron un bar de su propiedad que aparentemente no cumplía con las normas dictadas por la administración municipal.

“Él es propietario de tres establecimientos billares, cantinas y tenemos muchas quejas y la policía los ha cerrado tres veces”, declaró Velásquez.

Los ventanales de la vivienda del funcionario, quedaron destrozados en su mayoría. El alcalde no se encontraba en la localidad pero desde la distancia anunció que demandara penalmente al Policía.

El policía fue conducido a la fuerza al hospital local para hacerle una prueba de alcoholemia pero se escapó de las instalaciones. A esta hora es buscado en toda la región.