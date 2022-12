Capturan a presunto asesino de director de Todelar en Cali

"Escuchan una voz de auxilio y después escuchan varios golpes, después suben el volumen al equipo y ellos se alertan y la empresa de seguridad reacciona", así narró uno de los testigos el momento en que fue asesinado Luis Eduardo Cardozo, quien fue director de noticias de la emisora Todelar Cali.

El supuesto agresor fue capturado por la Policía, según declaró el general Hoover Penilla, comandante de la institución en Cali. "La persona que fue encontrada al interior del mismo manifiesta que estaba con consentimiento de el en el inmueble porque habían hecho un contacto para hacer algunos arreglos. Se presenta un altercado que deriva en una riña que como consecuencia trae que esta persona le propina un golpe con un objeto contundente", declaró el alto oficial.

La familia del comunicador aseguró que no conocían amenazas en su contra y pidió que el crimen no quede en la impunidad

El crimen tiene consternado al gremio de los comunicadores en Cali. "Desafortunadamente esa violencia de la cual no somos ajenos ha cobrado una nueva víctima, esta vez en la persona de un gran periodista", opinó Diego Medina, periodista radial.

El cuerpo de Luis Eduardo Cardozo, quien llevaba 35 años en los medios, será entregado a sus familiares en las próximas horas. Su sepelio se realizará en el Cementerio Metropolitano del Sur