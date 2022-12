Capturan a reconocida modelo por secuestro, tortura y robo a una colega

En las últimas horas fue capturada una reconocida modelo colombiana por secuestro, tortura y robo a una de sus colegas.

En el aeropuerto El Dorado fue detenida Yeimy Paola Pachón Rey al ser acusada de atacar, junto a su hermana Claudia Deyanira, a Carolina Muñoz Chaparro.

Hace poco más de un año Muñoz denunció que fue brutalmente atacada por dos hermanas gemelas, al parecer, por celos profesionales.

En su declaración indicó que las dos hermanas, por una serie de líos en una pasarela, la golpearon, la torturaron, le rompieron su ropa y le robaron sus pertenencias.

“Ellas me mordían, me torturaban, me jalaban el pelo…cuando llegaron a un sitio escondido me cortaron toda la ropa para dejarme totalmente desnuda”, relató ante las autoridades.

Contó que debieron intervenir varias personas porque de lo contrario "hasta la hubieran matado" las dos hermanas modelos.

Ante la denuncia hace un año, Darío Barragán, abogado de las gemelas, dijo que ese enfrentamiento fue más un tema de lesiones personales y jamás se trató de tortura y secuestro.

Yeimy Paola deberá responder ante la justicia por la polémica riña.