Cárcel para sujeto señalado de abusar y asfixiar hasta la muerte a su expareja

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre que es señalado de asesinar a su expareja. Según los investigadores, este sujeto, al parecer, estranguló y abusó sexualmente de la víctima mortal.

Conforme a lo revelado por la Fiscalía General de la Nación, las autoridades encontraron el cuerpo de la mujer de 28 años en el interior de una vivienda situada en el barrio Morris Landing de la isla de San Andrés.

En ese momento, según el informe del ente investigador, el hoy detenido aseguró que ella "se habría ahorcado con la correa de un perro”.

No obstante, el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que la víctima murió por asfixia mecánica. Además, que presentó signos de violencia sexual.

Tras obtener todo el material probatorio suficiente, el sujeto fue capturado por el CTI en una vía de San Andrés.

Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

El detenido no aceptó los cargos, pero aun así un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

Caso de abuso sexual en Bogotá

Recientemente, una mujer denunció que fue abusada por huéspedes de un hotel en el norte Bogotá. La víctima, que había llegado al sitio para reunirse con uno de ellos, afirmó que la amenazaron con cuchillos y un arma de fuego.

“Yo llegué al hotel, me anuncié normal, como cuando uno va a seguir a una habitación, pero a mí nunca me pidieron documento. No lo vi relevante, subí de una a la habitación, igual sabía que estaba en un hotel reconocido, que nada me iba a pasar”, relató.

“Cuando entro a la habitación, a los diez minutos entro al baño y en el baño pasa todo”, afirmó la mujer que dijo haber sido abusada por huéspedes de un hotel.

En el sitio apareció “otro tipo que creo estaba escondido, sacan cuchillos, me ponen un cuchillo en el cuello, el otro hombre me intimida con una pistola con silenciador -porque tenía un tubo largo- y empiezan a atacarme, empiezan a decirme que les colabore, que si grito, que si digo algo me van a matar, que los del hotel son cómplices de ellos, entonces que nada van a hacer por mí”, sostuvo.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia