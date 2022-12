Carepa tiene el 25% de su población enferma con chikunguña

Unas 15 mil personas, el 25 por ciento de la población total del municipio de Carepa, en Antioquia, está afectada por el virus del chikunguña.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud del municipio, Garlan Ledesma Martínez, quien recomendó a la gente no automedicarse, ya que esto puede complicar los síntomas de la enfermedad.

Por tal razón los centros médicos del Carepa están abarrotados de personas que buscan un medicamento para el dolor en las articulaciones y el malestar.

Las autoridades locales le hacen un llamado a la población para que elimine las aguas estancadas de su propiedad y lave continuamente los estanques, con el fin de que el mosquito transmisor no se reproduzca con facilidad.

Al reiterar el llamado de atención a la comunidad para que refuercen las medidas preventivas contra el dengue y el chikunguña, que son las mismas, Jorge Blanco Restrepo, secretario Seccional de Salud encargado, informó que en Antioquia ya se reportan 1.263 casos de chikunguña.

Al menos el 60 por ciento de estos casos están en el Urabá antioqueño.

Las alertas están encendidas, ya que según un estudio, se cree que Antioquia pasará a confirmar 4 mil casos del virus para julio de este año.

En el área metropolitana del Valle de Aburrá se han confirmado no más de 100 casos, todos ellos importados.