Carlos Andrés García denuncia a mujer que lo involucró en muerte de Mauricio Leal y su mamá

El testimonio de Teresa Muñoz, que dice haber sido amiga cercana de Marleny Hernández , mamá del estilista Mauricio Leal, ambos asesinados en noviembre del 2021, puede dar un giro trascendental a la historia del doble homicidio tras hacer delicadas declaraciones sobre Carlos Andrés García, medio hermano e hijo de las víctimas.



La mujer señaló que Carlos Andrés García, quien se encuentra preso en una cárcel del Valle del Cauca, “me pidió el favor de que hablara con Marleny para que lo ayudara a salir, yo hablé con ella y la respuesta que me dio fue ‘no, déjame hablo con Mauro’. A los días hablé con ella otra vez y me dijo ‘no lo voy a ayudar y Mauro tampoco quiere’. Me dijo ‘a él se le está ayudando, inclusive Yhonier va y le pone los dineros que le mandaba’”.

Agregó que “Andrés estaba enfurecido con Marleny porque no le quería ayudar y Mauro tampoco. Le dije (a Marleny) que hay un abogado que cobra como 100 millones y me dijo ‘no, si él lo hizo que pague’”.

“Antes de morir ellos, hablé tres o cuatro meses antes con ella (Marleny) y estaba muy preocupada. Ella me dijo que Andrés la llamaba y que la estaba sobornando: ‘o me das plata o te secuestro a Mauro’. Le dijo así, ‘me ayudas o te secuestro a tu niño’. Eso fue lo que ella me dijo, que le tenía odio a Mauro. Después Carlos me llamó y me dijo que valía la pena matarlos”, fue la declaración de Teresa Muñoz, citada por la defensa de Yhonier Leal.

La señora Teresa incluyó que “apenas murió Mauro, a raíz de eso, de las palabras de él (Carlos Andrés), me aterré y dije ‘carajo, ¿sería él el que lo hizo?”.

Noticias Caracol conoció que, tras estas declaraciones hechas el 21 de septiembre en medio de una audiencia contra Yhonier Leal, Carlos Andrés García entabló una demanda por injuria y calumnia.

A pesar de estas acusaciones, por ahora las autoridades mantienen en firme a Yhonier Leal como principal sospechoso de la muerte de Mauricio Leal, su hermano, y Marleny Hernández, su mamá. Se basan en documentos como movimientos bancarios y derechos de petición en los que pide administrar las cuentas del reconocido peluquero, además de actas donde se constituye como gerente de las empresas de su hermano fallecido.