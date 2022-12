Carlos Moreno de Caro, uno de los infractores en el Día sin carro

El exsenador fue sorprendido por la Policía de Tránsito de Bogotá manejando una camioneta en plena restricción del Día sin carro.

Tras una airada reacción a las autoridades, se comprometió en una entrevista radial a no volverlo a hacer.

“Simplemente me ofusqué un poco. El agente cometió una pequeña ligereza y es retenerme los documentos, pero también me sirvió para darme cuenta que ese Día sin carro no sirve para nada”, manifestó Moreno a la emisora.

Además, lamentó la actitud de algunos taxistas que, según él, no lo quisieron llevar.

Escuche la entrevista completa que el senador concedió a Blu Radio: