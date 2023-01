Carlos Pino fue expulsado por representar un peligro para la seguridad nacional: Migración Colombia

No estaba acreditado como diplomático venezolano y se le notificó de su situación luego de que un policía lo cogiera mal parqueado.

Christian Krüger, director de Migración Colombia, aclaró que la expulsión de Carlos Manuel Pino García “se fundamenta específicamente en un informe enviado ayer (miércoles)” a la entidad, que “trae consigo información en la que se puede constar que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos”.

“No lo sacamos de la casa, fue en vía pública, específicamente en la carrera 25 con calle 40, donde el día de ayer un policía, por estar mal estacionado el vehículo del señor Carlos Manuel Pino, lo abordó, nos llamó a nosotros e hicimos efectiva la medida de expulsión de este ciudadano extranjero”, agregó el funcionario.

Krüger recalcó que el Estado colombiano puede “expulsar a los extranjeros que a juicio de la entidad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo”.

Contra la decisión de expulsión no proceden los recursos por la vía administrativa, “es una decisión soberana que está tomando el estado colombiano en beneficio de toda una población”, agregó.

Aunque Gloria Flórez, esposa de Pino y exfuncionaria de Gustavo Petro, dijo que no le permitieron acompañar a su pareja, el director de Migración Colombia afirmó que al venezolano “se le permitió la comunicación de manera permanente, llamó a su embajada, a sus familiares”, se le dio buen trato y se le entregaron las actas de notificación de todo el proceso.

El senador Gustavo Petro rechazó la acción y manifestó su apoyo a Flórez.



Comunicado de la ex secretaria de gobierno de la Bogotá Humana y parlamentaria andina @GloriaFlorezSI sobre la detención ilegal y expulsión del país de su esposo y padre de su hijo, Carlos Pino



Favor ayudar a difundirlo@CIDH pic.twitter.com/NZaCWpbah0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2018