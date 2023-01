Carlos Pino no ha cometido delitos, lo que hicieron fue un “montaje bárbaro”: Gloria Flórez

La exfuncionaria de Bogotá Humana dijo que amenazaron con detenerla cuando intentó indagar el porqué Migración Colombia retenía a su esposo venezolano.

Flórez, ex secretaria de Gobierno en la administración de Gustavo Petro, se casó hace 19 años con Carlos Pino, expulsado a Venezuela en las últimas horas.

Sostiene que su esposo no es espía y que “ha estado aquí sin cometer ningún delito”.

“Lo que intenta Migración Colombia y el gobierno colombiano es tejer un manto de duda, esconder la barbaridad que hicieron ayer tratando de hacer un montaje bárbaro”, declaró en una rueda de prensa.

Y es que, según ella, fue intimidada por las autoridades colombianas al pedir información sobre el traslado de su marido.

"Les pregunté cuál era el motivo de la diligencia, pero me amenazaron con detenerme por obstruir el procedimiento, sin atender tampoco a mi señalamiento sobre su estado de salud" y añadió que "la privación de la libertad se dio sin presentar ninguna orden judicial", cosa contraria a lo que informó este jueves Migración Colombia.

Carlos Pino fue expulsado por representar un peligro para la seguridad nacional: Migración Colombia Asimismo, la esposa de Pino recordó que no hallaron pruebas contra él sobre presuntos vínculos con las FARC cuando lo investigaron en 1999, y que después de eso ingresó a trabajar en la embajada de Venezuela en Colombia.

“No quiero que el caso de mi esposo sea usado como muchas veces, como un chivo expiatorio, para afectar y profundizar las desavenencias con el gobierno de Venezuela”, pidió a la opinión pública durante su declaración.

Iván Cepeda y Aida Abella, quienes acompañaron a la esposa de Pino a la rueda de prensa, calificaron el procedimiento como un error del gobierno de Iván Duque.

“Esto francamente para mí es una chambonada diplomática porque no tenemos canciller”, señaló Abella, mientras que Cepeda inquirió al presidente Iván Duque y al canciller Carlos Holmes Trujillo respecto “a dónde nos están llevando con este tipo de acciones”.

Los senadores advirtieron que el caso será elevado hasta la Corte Penal Internacional.