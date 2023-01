Carlos Pino ofrecía dinero a migrantes venezolanos por organizar desórdenes en Colombia: exchavista

Marta Varón, colombo-venezolana que lo denunció, dice que también planeó una intoxicación masiva. Pino se declaró inocente.

Varón fue seguidora de Hugo Chávez en su primera campaña, pero se desilusionó cuando supo de nexos con las FARC. Cuenta que en ese contexto conoció a Carlos Pino, hace 19 años.

Al hombre, cercano a la misión diplomática venezolana en Colombia, lo señala de hacerle ofrecimientos a decenas de chavitas arrepentidos.

“En varios momentos vimos al señor Pino, donde gente del mismo ‘cambuche’ nos empezó a decir: ‘mire, esas personas que están en las camionetas, que son gente que viene con la embajada, vienen a ofrecerle plata a unos muchachos, pero que hagan unos trabajos de inteligencia dentro del ‘cambuche’ y convenzan a las personas de crear problemas”, relata Varón.

Esta mujer, que fue concejal del Chacao, añade que planearon una intoxicación “porque en ese momento el presidente Duque estaba en el exterior denunciando el éxodo y pidiendo ayuda económica”.

Sostiene que su ONG, que da auxilio a migrantes venezolanos en Colombia, y otras fueron las que denunciaron a Carlos Pino.

Entretanto, el hombre que trabajaba para la Embajada de Venezuela en Bogotá le dio una entrevista a Blu Radio y explicó qué estaba haciendo cuando fue capturado.

“Yo estaba departiendo en un restaurante público en Teusaquillo por final de año con unos amigos de un sindicato, hablando sobre temas naciones y políticos con relación a la situación entre Colombia y Venezuela. Eso no es injerencia en asuntos internos”, afirmó.

Agregó que en Colombia solo ha trabajado para evitar la ruptura total de las relaciones entre los dos países y dejó claro que jamás estuvo en el campamento de venezolanos, ubicado en el occidente de Bogotá, organizando los desórdenes que se presentaron.

Sin embargo, sí reconoció que participó en actividades para convencer a sus compatriotas de regresar a su país.

En la entrevista, no respondió con claridad si en 1999 estuvo en el campamento del ‘Negro Acacio’, jefe de las FARC, y declaró que esa investigación contra él precluyó. En esa oportunidad estuvo detenido varios meses mientras se aclaraba su situación.

Carlos Pino no podrá entrar a Colombia en los próximos 10 años luego de que el gobierno lo expulsara por “representar un peligro para la seguridad nacional”.

