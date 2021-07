¿Carné de vacunación para ir a misa? Iniciativa de Alcaldía de Florencia genera polémica

El desacuerdo entre muchos de los miembros de la comunidad religiosa de Florencia, Caquetá, se presentó al conocerse el artículo 02 del decreto 0271 de la alcaldía, que dicta “instar a las organizaciones religiosas para que exijan a sus feligreses exhibir el carné de vacunación contra el coronavirus”.

Muchos ciudadanos rechazaron la medida.

“Considero que es discriminatorio porque el hecho que no esté vacunado no significa que esté enfermo y que me puedan restringir el acceso a cualquier parte”, manifestó Rafael Montealegre, feligrés de la Iglesia católica.

“No estoy de acuerdo, porque entonces los menores de edad no pueden ir a la iglesia, no pueden ir a misa”, expresó Lucy Caviedes.

Ante esta medida, Noticias Caracol buscó un pronunciamiento de la administración municipal, pero no se pronunciaron sobre este polémico artículo. Entretanto, abogados aseguraron que la medida es anticonstitucional.

“No es aconsejable por parte de la administración municipal coartar el derecho y deber que tiene todo ciudadano de acercarse a los centros religiosos, es una medida ilógica, irracional”, señaló Geovanny Ramírez, abogado.

“Una persona no puede tener su carné de vacunación no porque no quiera vacunarse sino porque ha tenido la enfermedad o por protocolo no ha podido vacunarse. Vulnera las normas exigir un requisito para participar de los servicios religiosos”, indicó Lizeth Ocampo, personera de Florencia.

Seguido al reclamo de organizaciones religiosas, el alcalde de la capital del Caquetá se comprometió a modificar el polémico artículo.

