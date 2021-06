¿Carro bomba en Cúcuta iba dirigido a militares estadounidenses?

Mientras la Fiscalía ya tiene los videos del carro bomba en Cúcuta entrando, sin ningún problema, a la Brigada 30, así como fotos de quien lo conducía, el FBI comenzó a indagar, junto a las autoridades colombianas, la hipótesis que a esta hora toma más fuerza: que el atentado lo habría realizado el ELN contra militares estadounidenses que estaban en el lugar, en un convenio de asesoría con Colombia.

"Un reducido número de militares estadounidenses se encontraba en la base militar colombiana, en Cúcuta, realizando un entrenamiento con una unidad colombiana, en el momento de la explosión. Todo el personal de EE.UU. ha sido verificado y no hay reportes de heridos serios", dijo inicialmente la Embajada por medio de un Twitter.

¿Quiénes son y qué estaban haciendo esos integrantes del Ejército de EE. UU. en la brigada colombiana?

Los militares pertenecen a la brigada de asistencia a fuerzas de seguridad del Comando Sur de Estados Unidos. Se trata de una unidad creada hace más de 15 años, integrada en su mayoría por especialistas en análisis del desarrollo y planeamiento de operaciones, así como en instrucciones en tácticas y estrategias para enfrentar diversas amenazas. Ninguno de ellos, está autorizado para entrar en combate.

El primer grupo llegó al país en junio del año pasado con la misión de asesorar diferentes unidades militares colombianas en labores contra el narcotráfico, entre ellas, las fuerzas de tarea conjunta como la Hércules, en Nariño; la Omega, en el Meta; la brigada contra el narcotráfico y la Vulcano, en Norte de Santander.

“Vienen a capacitación, a tareas de asesoría y a tareas de entrenamiento. Y no harán operaciones sobre el terreno, no las harán, eso no hace parte del objetivo de la misión que viene a Colombia”, dijo al Congreso el fallecido ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo.

Hace un año, el anuncio de la llegada de estos uniformados desató una tormenta política que terminó con un debate de control político en el Congreso contra Trujillo.

El Comando Sur también se pronunció: “Su misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrará sus esfuerzos principalmente en las zonas futuro delimitadas por el gobierno nacional”.

Los militares estadounidenses en Cúcuta llevaban pocos meses asesorando a la brigada, que es el epicentro de las operaciones antinarcóticos en toda la región del Catatumbo.

"La hipótesis inicial es que el ELN está detrás de este acto demencial", dijo Diego Molano.

Para las autoridades, el hecho de que el carro bomba en Cúcuta haya sido detonado frente a las instalaciones de la misión estadounidense podría tratarse de una retaliación por la persecución del gobierno norteamericano contra los jefes del ELN.

En febrero de este año, Estados Unidos pidió en extradición a 11 guerrilleros acusados de cargos de narcotráfico, cuatro de los cuales ya fueron capturados y están listos los respectivos trámites para su envío.

Por tratarse de militares que tienen una protección equivalente a la de agentes diplomáticos, lo ocurrido con este carro bomba podría derivar en nuevos pedidos de extradición.