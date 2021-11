Carro niñera se queda sin frenos y causa mortal accidente: hay un muerto y tres heridos

Un grave accidente se registró en Girón, Santander: una persona murió, tres resultaron heridas y nueve vehículos se vieron involucrados. El conductor del automotor que causó el siniestro, tipo niñera, aseguró que se quedó sin frenos.

El hecho se presentó en la vía que de Girón conduce al Aeropuerto Internacional Palonegro cuando el chofer de la niñera perdió el control.

“Me quedé sin frenos y el motor empezó a rugir. Tiré hacia el barranco, pero me levantó la cola y hasta ahí me acuerdo, vi puro humo”, manifestó Germán Forero.

El tractocamión invadió el carril contrario y chocó contra dos automóviles que por allí transitaban.

“Yo vi cuando se vino la niñera encima y pasó hacia este lado. Uno en ese momento solo piensa en pedirle a Dios que no pase nada. Gracias a él, a la pasajera que yo llevaba no le pasó nada y a mí tampoco”, dijo Jorge Castro, conductor afectado.

Publicidad

Javier Reynaldo Pérez, secretario de Tránsito de Girón, dio un balance del aparatoso accidente: “Se tiene el reporte de una persona fallecida en el lugar de los hechos y tres heridas que están en centro asistencial”.