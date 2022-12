Carta a una sombra: nieta de Héctor Abad Gómez le rinde homenaje

Daniela Abad ha puesto en imágenes la historia de su abuelo. Un médico dedicado a las causas sociales, un profesor universitario respetado, un activista político y, por sobre todo, un padre y abuelo entrañable.

La realizadora no lo recuerda, tenía un año cuando fue asesinado en 1987 en un hecho que enlutó al país y del que aún hoy en día no hay claridad. No se conoce a ciencia cierta quién lo mató. Las ‘fuerzas oscuras’, dijeron. Las que por la época aniquilaban a todo aquel que pensara diferente o sonara revolucionario. Tal como el doctor Abad Gómez quien en sus textos y en la academia se quejaba de las condiciones de vida y de salubridad de ciertas comunidades. La salud pública era su pasión.

Publicidad

Tras su muerte, su único hijo varón, Héctor Abad Faciolince, escribió ‘El olvido que seremos’, un desahogo literario que se convirtió en bestseller y sirvió de base a ‘Carta de una sombra, cuando el dolor se vuelve dignidad’, el documental de Daniela Abad y Miguel Salazar.

Así cuentan ellos el origen y proceso de este homenaje audiovisual, que se estrena el 2 de julio en Colombia.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo pasa ‘El olvido que seremos’ de ser un libro a convertirse en una propuesta visual?

Miguel Salazar (MS): El documental nació un poco por azar. En 2011 presenté el documental ‘La Toma’, sobre lo que sucedió en el Palacio de Justicia, y necesitábamos un narrador. Héctor Abad Faciolince fue ese narrador elegido. Durante las conversaciones que tuvimos me contó que había un cineasta holandés interesado en hacer un documental inspirado en su libro.

Esos productores visitaron Medellín, hicimos un rodaje en el que Daniela estuvo tras la escena, pero la familia entendió que para un extranjero era muy difícil comprender el contexto y ciertos matices complejos de identificar, así que el matrimonio fílmico se quebró. Nosotros, en cambio, teníamos claro que ‘El olvido que seremos’ es una historia universal, de una familia víctima de la violencia en cualquier lugar del mundo. Héctor Abad Gómez tuvo su trágico destino suramericano.

En el proceso inicial de rodaje de una semana se alcanzaron a hacer varias entrevistas, una escena del almuerzo y otras imágenes de apoyo que nos servían. Ya involucrados, seguimos con la inercia del documental, aunque Daniela andaba en Barcelona, y mientras estudiaba hacía lo que podía hasta que volvió del todo. Ese año, tanto ella como yo lo dedicamos a investigar y descubrimos en esa búsqueda un archivo muy grande de audio.

¿Cómo lo consiguieron, escucharon y organizaron para volverlo el núcleo de la cinta?

Daniela Abad (DA): Yo oía y oía, y Miguel igual, y de ahí hicimos una selección que nos permitió tener una estructura. Con ese material organizado elegimos las escenas y pensamos la película. El archivo era gigantesco. Mi abuela ha sido muy ordenada y mi abuelo era un ‘geek’ de la época al que le apasionaba la tecnología. No solo le apasionaba grabar su voz, sino que además era un hombre con una gran conciencia de la muerte que quería conservarlo todo. Era obsesivo: grababa cada cosa que le iba pasando. Tuvimos la ventaja de que mi papá vivió por fuera y de que el abuelo le iba contando situaciones a través de casetes.

Publicidad

Mi abuela tenía los casetes guardados ordenados en cajitas de cuero. Y un día que fui a Medellín mi papá me entregó una bolsa de casetes. Eran clases en italiano, cartas habladas, música de la época, cosas de ese estilo, recuerdos vivos de una intensidad que hoy en día hemos perdido.

Publicidad

¿La gran diferencia con ‘El olvido que seremos’ está en sus otros protagonistas?

DA: La familia es la gran protagonista de esta película. Aunque toda la estructura narrativa está basada en una relación entre el hijo y el padre, logra retratar esa situación de manera íntima, a través de la mirada de una familia tradicional antioqueña, que permanece siempre unida y cuyo humor es capaz de retratar incluso con pureza el pasado doloroso. Nos parecía importante rescatar los otros personajes del libro. Mi papá atrae y es la figura central, sin duda, pero queríamos dar a conocer a los otros personajes que la gente no había oído y dejar testimonio de las personas clave en la vida de mi abuelo.

Publicidad

Publicidad

Aparte de la familia y de la figura de Abad Gómez, ¿la política es esencial?

MS: El tema político es fundamental en el documental y tiene que serlo, porque Héctor Abad Gómez fue asesinado por la expansión paramilitar. Él es una víctima. Y sabe lo que sucede y sucederá.

Cuando uno lo escucha sabe que él entendía con mucha claridad el tiempo en que estaba viviendo. Abad Gómez describe el coctel mortal que se formó en los 80 con el paramilitarismo y señala con nombres propios.

Publicidad

Su claridad era tal que no necesitamos de nada más para poder armar la historia. Usamos fragmentos del libro a través de la voz de Héctor Abad hijo, pero nunca quisimos hacer un documental para demostrar quién era el asesino, sino para celebrar la vida de este médico de avanzada y su pensamiento: el de un hombre bueno asesinado por ser bueno.

DA: El contexto político era inevitable y tiene gran fuerza porque está filtrado por sentimientos muy básicos en mi familia. Y si duele es porque toca lo personal. No es un contexto histórico externo, sino que narra el drama de una familia.