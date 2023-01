Carta de Francisco Santos solicitando la libertad de Andrés Felipe Arias desata polémica

Sectores políticos aseguran que esa no es la función que debe asumir el embajador de EE. UU. Otros defendieron la postura del gobierno Duque.

La misiva, enviada al Departamento de Justicia de EE. UU., dice: "El Gobierno de Colombia solicita que se considere la libertad bajo fianza del Sr. Arias mientras su apelación en este caso está pendiente”.

Una vez se conoció la carta, un sector de la oposición la tildó como una “representación vergonzosa”.

"Embajadores de Colombia en Washington ya no son embajadores, son apoderados de oficio de los delincuentes", afirmó Germán Navas Talero, representante por el Polo Democrático.

Ángela Robledo, de la Colombia Humana, también fue crítica: “Me parece que una carta como la de Francisco santos no ayudan en nada a nuestras relaciones internacionales".

Y en el mismo sentido se pronunció Inti Asprilla al asegurar que Francisco Santos “no entiende lo que es una dignidad diplomática, no entiende que él representa el país y debe respetar las instituciones, creo que es un evento desafortunado y confirma lo que hemos venido sabiendo de este gobierno, que siempre ha tratado de encubrir a sus amistados”.

Entretanto, el Centro Democrático se sumó a las razones de tipo humanitarias y de respeto al debido proceso que expone el embajador en su carta.

"Me parece una petición bastante razonable, lo que pasa es que a la izquierda solo le sirve que sean los criminales de lesa humanidad de las FARC los que estén en libertad", sostuvo Samuel Hoyos, congresista del Centro Democrático.

