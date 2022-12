Cartagenero está a punto de perder su empleo por culpa de un borracho

Juan Manuel Sosa, conductor de una empresa privada, intenta demostrar que no fue sancionado por manejar borracho, como aparece registrado en el RUNT. Según el profesional del volante, se trata de un error cometido por un agente de tránsito.

"En vez de digitar 88216285, no hizo bien, en el momento de digitar digitó 88276285 que es mi número de cédula", declaró Sosa a Noticias Caracol.

El afectado asegura que por dicha causa está a punto de perder su trabajo ya que no ha podido renovar su licencia de conducción.

"Le pido el favor a los directores de transito de bogotá, a la doctora patricia manga que coja el caso que ya ella sabe", pidió el conductor.

El director del tránsito en Cartagena, Jorge González, reconoce que se cometió un error, al parecer por parte de las autoridades en gGirardot, Cundinamarca, donde aparece radicado el comparendo.

"Se detalla que las cédulas con las cuales están colocando el comparendo y haciendo efectiva la sanción por embriaguez son diferentes y se presenta por problemas de digitación", declaró González.

El conductor perjudicado continúa a la espera de que se solucione su situación mientras que la empresa donde trabaja le dio cinco días de plazo para presentar su pase renovado y demostrar que no tiene sanciones por infringir las normas de tránsito.