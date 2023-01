Cartel de la toga: citan a interrogatorio a Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, aseguró que el exmagistrado le exigió dinero a cambio de favorecerlo en investigaciones por corrupción.

Esta es una de las nuevas líneas de indagación que la Fiscalía abrió sobre el escándalo de corrupción en la justicia conocido como el cartel de la toga. Tarquino deberá presentarse el 12 de abril.

Esto fue lo que dijo Alejandro Lyons:

"El tipo (Tarquino) me dice que mi proceso está complicado, que él había hablado con algunos magistrados de la sala penal, puntualmente con el señor Leonidas Bustos (...) yo le pregunto: ‘¿qué tiene que ver Bustos, que es un magistrado de la Corte, con mi proceso en la Fiscalía?’, y él me responde con una sonrisa, de manera irónica, que no me preocupara por eso, que ellos respondían y que Bustos tenía injerencia y poder suficiente para resolver mi tema en la Fiscalía".

De acuerdo con el exgobernador, Tarquino le pidió 20 mil millones de pesos para arreglarlo todo.

