CartelDeLaToga: a senador le aconsejaron regalar whisky a magistrado para que le ayudara en proceso

Congresista Álvaro Ashton, procesado por parapolítica, es señalado de entregarle a Francisco Ricaurte y compañía la suma de $1.200 millones para evitar ir a la cárcel.

A sus 61 años, el senador liberal afronta uno de los peores momentos de su vida. No solo es acusado por la Fiscalía de entregar el soborno en 2013, sino que, además, la Corte Suprema de Justicia se apresta a tomar decisiones en su caso.

"Nunca antes, a tan alto nivel, se había prostituido tanto la profesión de abogado y el ejercicio de la magistratura”, declaró el fiscal delegado ante la Corte, Jaime Camacho.

En las interceptaciones, en poder de noticias caracol, quedó registro de cómo Ashton hizo campaña para reelegirse en 2014, así como sus conexiones con el alto gobierno y altos funcionarios del Estado. También en los audios está el rastro de la forma en que movía, al parecer, burocracia en el Icetex.

Pero no es todo, en las grabaciones y mensajes interceptados al senador Ashton se leen algunos muy inquietantes. Por ejemplo, en noviembre de 2013 se advierte que pretendía acercarse al magistrado de la sala penal Fernando Castro Caballero, pues le dijeron que era el líder en la corte. De hecho, en otro mensaje que le llegó a su celular le sugieren enviarle una botella de whisky sello azul como detalle.

Indagación a fondo

Hoy, todo el pasado de Ricaurte y el magistrado Gustavo Malo se indaga. Así se descubrió, por ejemplo, que una hermana de Malo, Gloria Malo, trabaja como contralora delegada para regalías.

Por ahora, la Fiscalía y la Corte Suprema revisan los audios engavetados que salpican al senador Ashton. Su situación no parece nada fácil, aunque él ha reiterado que jamás pago dineros por su inocencia.

