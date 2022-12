Casa por cárcel para modelo implicada en secuestro de colega

En la noche de este jueves se dictó medida de casa por cárcel preventiva en contra de la modelo Yeimy Pachón Rey, de 23 años, quien en las últimas horas fue capturada por secuestro extorsivo y hurto calificado agravado en contra de una de sus colegas, Carolina Muñoz Chaparro.

El juez determinó que Pachón podría intentar fugarse ya que tiene visa vigente para Estados Unidos, por lo que deberá iniciar un proceso legal para determinar su responsabilidad por las vejaciones cometidas.

En una audiencia, que tardó más de seis hora, el juez había determinado inicialmente dictaminar medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario. Esto debido a que la modelo había proporcionado una dirección falsa. Sin embargo éste reversó su determinación ya que la defensa de Pachón logró demostrar que el domicilio dado era de un familiar de la mujer.

El caso ocurrió el de 31 de enero del 2015, cuando según testigos, la víctima fue secuestrada en un restaurante del norte de Bogotá. En esa oportunidad, Muñoz denunció que fue brutalmente atacada por dos hermanas gemelas, al parecer, por celos profesionales.

“Ellas me mordían, me torturaban, me jalaban el pelo…cuando llegaron a un sitio escondido me cortaron toda la ropa para dejarme totalmente desnuda”, relató ante las autoridades.