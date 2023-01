Casas de pique en Tumaco: Policía no halla rastro de estas y Procuraduría revela nuevas pruebas

Tras un allanamiento en varias comunas, uniformados no encontraron nada. Noticias Caracol conoció el informe que soporta las denuncias del Ministerio Público.

Allí “torturan y descuartizan personas y someten niños a trabajos macabros de recuperación y trasteo de cadáveres”, había asegurado Fernando Carrillo, procurador general.

Ante esta grave denuncia, miembros de Policía, Ejército y Fiscalía realizaron operativos en varias zonas, pero no encontraron evidencias de las casas de pique.

“En esos allanamientos utilizamos químicos con el fin de detectar fluidos o residuos de sangre. El procedimiento nos permitió descartar cualquier rastro o evidencia en estos cuatro lugares", aseguró el coronel Jhon Aroca, comandante de la Policía Pacífico Sur

Sin embargo, el documento conocido por Noticias Caracol habla de siete casas de pique en cuatro comunas de Tumaco y advierte que las autoridades ni siquiera pueden ingresar a esas zonas.

"En estas áreas no entra la Policía, ni el CTI, ni ninguna autoridad estatal y que la presencia de los grupos armados impone fronteras invisibles y otras reglas a sangre y fuego", señala.

Y es que la situación sería tan grave que, según el informe elaborado con base en testimonios de varios grupos sociales, en la zona operan 10 grupos ilegales, entre esos Los Guachos, las Guerrillas Unidas del Pacífico y las Autodefensas Unidas Gaitanistas.

Procuraduría advierte que 23 barrios están tomados totalmente por estos grupos, allí se controla la entrada y la salida de droga

