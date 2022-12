Casi 40 millones de reclamos se han hecho en 2015 por telefonía celular

Cuando hablamos del servicio de telefonía móvil, no solo nos limitamos a hacer y recibir llamadas, también usamos datos, internet banda ancha y acceso a múltiples contenidos en la red.

Hay unos 56 millones de usuarios o suscriptores en Colombia, y los organismos reguladores lo clasifican como un servicio de primera necesidad.

Sin embargo, las denuncias sobre el mal servicio son recurrentes en los nueve operadores que prestan el servicio. Dichas empresas están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

"La denuncia más frecuente de los usuarios están asociadas a falta de disponibilidad del servicio, cargos de servicios a cuentas no contratadas, roaming, chistes y horóscopo”, señaló Fabio Restrepo, director de investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

La Comisión de Regulación ha simplificado el contrato para el servicio de telefonía en Colombia.

"Creo que todos como usuarios nos hemos enfrentado en algún momento a unos contratos supremamente largos, con muchas páginas, con una letra muchas veces ilegible y con un lenguaje que no es cercano para la mayoría de los usuarios", cuenta la comisionada Isabel Fajardo.

Sin embargo, los reclamos no se limitan a esta variable. La garantía de los celulares también presenta muchas fallas.

"Me volvieron a decir que no, que ya el celular no está, me mandaron para la de Las Américas, al Portal, a ver si allá me lo entregaban. Yo no tengo tiempo para moverme de un lado a otro, es una sola mamadera de gallo, me hicieron coger mucha rabia. No se me hace lógico que si estoy pagando por un servicio y un celular tan costoso me salgan con esa falta de respeto", reprocha una usuaria.

Los operadores están obligados a tener diferentes puntos de comunicación y atención con los usuarios: línea gratuita, oficinas físicas, oficinas virtuales, y dejar a criterio del usuario la vía por la que quiere presentar su denuncia.

En cuanto a la calidad del servicio, también tienen la obligación de compensar las fallas en las llamadas o el servicio de datos.

Los usuarios de cualquier empresa tienen disponible el código 85432 a través del cual se envía un mensaje de texto con la palabra "queja" y el operador tiene la obligación de atenderla en un máximo de 24 horas.

Un operador puede recibir multas de hasta 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, por infracciones como la publicidad engañosa, la falta de información veraz y la violación al régimen de protección de usuarios.