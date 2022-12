Casi 60 % de vallecaucanos participarían en plebiscito sobre acuerdos con FARC

Foto: archivo Colprensa

La intensión de los ciudadanos de participar en el plebiscito sobre los acuerdo de paz con las FARC aumentó en el Valle del Cauca, según los resultados de la III Encuesta de Paz y Reconciliación realizada por investigadores del Instituto de Psicología, la Escuela de Trabajo Social y el Programa de Trabajo Social de Univalle.

Según el sondeo, esta intensión de participar en el plebiscito tuvo un incremento de cinco puntos porcentuales al pasar del 53 % al 58 % en relación con la anterior , mientras que la cifra con relación al voto por el sí en dicha consulta pasó de 39 % al 45 %.

Asimismo, la encuesta realizada en los primeros días de mayo señala que los vallecaucanos siguen apoyando el proceso de paz como mecanismo para poner fin al conflicto armado, aunque hubo una disminución al respecto en comparación con sondeos anteriores.

“Este porcentaje destaca la estabilidad en general de la actitud de las personas en el Valle del Cauca y Norte del Cauca sobre el proceso de paz con las Farc, pues en febrero el porcentaje estuvo en un más del 63 % y en abril en 58,1 %”, afirmó Nelson Molina, Ph. D. en sicología y uno de los investigadores de la encuesta.

Estas estadísticas contrastan con la percepción general respecto a que los desmovilizados de las Farc no deberían participar en política, pues el 71,9 % de los encuestados en mayo no votaría por un guerrillero desmovilizado que se postule a la alcaldía de su municipio y el 72,5 % no votaría por un desmovilizado que se postule al Congreso.

La encuesta fue realizada a 2.030 personas en los municipios de Cali, Buenaventura, Cartago, Palmira, Tuluá y Santander de Quilichao, este último pertenece al norte del Cauca, con apoyo de los estudiantes de las sedes regionales de la Universidad del Valle.

