¡Casi le quita el dedo! Mordió a un policía que atendía riña y casi no lo suelta

El mordelón también atacó a su hermano. Quedó libre y el uniformado, lesionado. Sucedió en Ábrego, Norte de Santander.

En un video grabado con celular se observa cuando el hombre, al parecer ebrio, muerde en la mano a uno de los policías que atendían una pelea en una vivienda.

Publicidad

"Se presenta este caso irracional en momentos en que la patrulla va a controlar una riña en un sitio y es el momento que es agredido por esta persona que se encuentra en estado de embriagues", dijo el coronel de George Quintero, comandante departamento de Policía de Norte de Santander.

Durante varios minutos y en medio del dolor, el uniformado trata de liberarse, pero ni los gritos de una mujer ni sus compañeros logran que el agresor desista del brutal ataque.

"Le ocasiona una lesión grave a nuestro policía. Cabe destacar que no solo se somete a la aplicación del Código de Policía por el irrespeto a la autoridad sino también verse abocado por lesiones personal a servidor público", agregó Quintero.

El patrullero fue trasladado al hospital de Ábrego con heridas en su dedo pulgar. Entre tanto, el responsable identificado, como Francisco Navarro, fue dejado en libertad por un juez.

Publicidad

En diálogo con un canal regional, Francisco Navarro contó su versión de lo ocurrido. "En ese momento el agente de la policía me tapó la boca y me estaba ahogando. En el video aparecí que yo estoy bastante morado, me estaba ahogando. En ese momento agarré y lo mordí, y no lo quería soltar porque tenía mucha rabia”, sostuvo.

Según testigos, el hombre no solo mordió al policía sino también a su hermano, con quien protagonizaba la riña.