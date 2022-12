Casi medio millón de uniformados supervisarán la segunda vuelta en Colombia

Colombia desplegará unos 437 mil militares y policías el próximo 15 de junio, con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, de los cuales 246 mil estarán en puestos de votación, informó hoy el Ministerio de Defensa. (Viva este domingo la segunda vuelta de las presidenciales por Noticias Caracol).

Estas cifras son las mismas a las presentadas en la primera ronda del 25 de mayo, el proceso electoral "más seguro de la historia reciente del país", según explicó el titular de la cartera de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Las elecciones del 25 de mayo estuvieron marcadas por el alto el fuego decretado por las FARC y el ELN, una medida que se repite para este periodo, en el que ambas guerrillas han prometido no interferir en las votaciones, aunque la segunda no declaró una tregua.

Según el titular de Defensa, en lo corrido del año solo se han registrado 19 actos de violencia contra el sector político, mientras que en el mismo periodo de 2010, en los que fue elegido presidente Juan Manuel Santos, fueron 70.

En las elecciones de 2006, en las que fue reelegido Álvaro Uribe, ocurrieron 94 casos, y en 2002, cuando ganó por primera vez, fueron 309, mientras que en las de 1998, ganadas por Andrés Pastrana, fueron registrados 438.

"En este periodo electoral en particular se ha dado ejemplo para la historia y para el mundo", dijo el ministro, quien también informó que el 99,94 % de las mesas de votación instaladas en el país tendrán presencia de la fuerza pública.

El ministro aprovechó la rueda de prensa para especificar otras medidas decretadas por el Gobierno para esta fecha, como la ley seca o la prohibición del porte de armas. (Más de esta noticia: Por elecciones, la ley seca regirá en Bogotá desde el sábado a las 6 de la tarde).

La venta de alcohol estará vetada desde las 6:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 p.m. del lunes, aunque el ministro recomendó a los alcaldes avanzar la hora de la ley seca para antes del mediodía, coincidiendo con el debut de Colombia en el Mundial de Brasil. (Polémica: Gobierno recomienda que ley seca empiece el sábado 14 de junio al mediodía).

La selección colombiana jugará su primer partido en esta competición contra Grecia a las 11:00 a.m. hora local del sábado.

El porte de armas estará restringido desde las 6:00 a.m. del viernes hasta el próximo miércoles a la misma hora y el día de la votación estará prohibida "toda clase de propaganda política".