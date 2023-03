Caso Aída Merlano: expertos dicen que excongresista debe presentar las pruebas de sus denuncias

Con la deportación de Aída Merlano a Colombia se habla mucho de que los clanes políticos del país temen lo que ella pueda revelar en cuanto a delitos electorales. No obstante, expertos aseguran que ya es hora de que la excongresista presente pruebas fehacientes de las acusaciones que ha dado.

Miguel Ángel del Río, abogado de Aída Merlano, ha sido claro en afirmar que su cliente está lista para denunciar a los tradicionales clanes políticos que estarían detrás de esos delitos en la costa norte del país.

“No son válidas las expresiones de la Fiscalía que dicen que Aída Merlano no ha entregado pruebas”, manifestó Del Río.

Y es que el editorial del director de El Espectador plantea una reflexión sobre la deportación de Aída Merlano a Colombia y cómo esto ha traído un espectáculo mediático. La publicación plantea que Merlano debe presentar las pruebas de las denuncias que ha hecho.

En esa misma sintonía están varios expertos, que aseguran que, en un caso tan importante, es vital que Aída Merlano tenga el soporte legal de todas las acusaciones que ha realizado.

“El regreso de Aída Merlano a Colombia, procedente de Venezuela, ha sido en estos días mediada por un espectáculo. Creo que es hora de pasar la página y concentrarse en las declaraciones que tenga que hacer ante la Fiscalía”, sostuvo Jorge Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado.

Dicen los especialistas, como Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, que son las pruebas que pesan en un proceso y no las declaraciones en los medios de comunicación: “Este es un caso que requiere seriedad por parte de todas las personas involucradas”.

Aída Merlano permanece detenida en la cárcel Buen Pastor de Bogotá y se espera que declare en calidad de testigo en los próximos juicios ante la Corte Suprema de Justicia.

Aída Merlano Rebolledo tiene que responder ante la justicia colombiana por dos condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia. Ella se convertirá en el eslabón que hacía falta en investigaciones que salpican al clan Char.

Estas fueron las más recientes declaraciones contra uno de los alfiles políticos de la costa Caribe Alejandro Char.

“Alejandro Char llegó a las 9:00 p. m. a mi sede política y me entregó 500 millones de pesos en efectivo y ahí fue donde me manifestó que él había entregado unos dineros. Entonces, cuando él me manifiesta 'es que yo te mandé', me lo dijo él, 12.000 millones de pesos, yo dije: 'Pero cómo así, qué me mandó y a quién, si yo no manejo un peso'”, declaró Aída Merlano el pasado 19 de enero de 2023.