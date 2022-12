Caso Colmenares: la novela judicial se apresta a cumplir 5 años sin ver final

"A mi hijo lo asesinaron, de eso estoy segura ", declaró Oneida Escobar, madre de Colmenares, en los preliminares de uno de los juicios más publicitados que se haya celebrado en los estrados colombianos.

Cinco años después, no obstante, sus acusaciones no han podido ser probadas. El llamado caso Colmenares tiene todos los ingredientes para lo que se llama una novela judicial: familias tradicionales en agria disputa, abogados grandes ligas, intrigas, pasiones y, especialmente, los reflectores de los medios de comunicación atentos a cada nuevo detalle.

Los hechos se desataron durante la celebración de Halloween de 2010 por parte de un grupo de estudiantes de la Universidad de Los Andes. Esa noche, Luis Colmenares se disfrazó de diablo sin saber que esa sería la última celebración de su vida. [En contexto:Luis Andrés Colmenares sí fue asesinado, dice Tribunal Superior de Bogotá]

En un enfrentamiento entre pesos pesados del derecho (Jaime Granados vs. Jaime Lombana), la opinión colombiana ha visto desfilar a decenas de testigos, cada uno revelando presuntos detalles que alimentan el caso.

La más reciente revelación estuvo en boca de Trinidad Velosa Escobar, familiar de Luis Andrés Colmenares, quien asegura que una de las implicadas, Laura Moreno se disculpó con el occiso durante el velorio.