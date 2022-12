Caso Jaime Garzón quedaría en el limbo por orden del secretariado de las FARC a guerrilleros

Según Darwin Lisímaco Betancourt, cuyo testimonio es clave en la investigación, no habría más declaraciones ante la justicia ordinaria que lleva el caso.

Betancourt y otros dos excombatientes, presos en la cárcel La Picota, entraron en rebeldía judicial tras la orden.

"Me han dicho también del secretariado no más declaraciones, no más cosas porque de todo se va a encargar la Justicia Especial de Paz (JEP). Lo que tengan que declarar, lo que tengan que decir, lo van a hacer en la JEP. Entonces por ese motivo, lo lamento, pero no voy a hacer más declaraciones", declaró el exguerrillero.

"No existe justificación alguna para que los procesos se paren. Solo hay firmada la paz, solo se está tratando de cumplir unos acuerdos, solo se está conformando un tribunal. Todavía desconocemos cómo van a ser los criterios, ¿y entre tanto qué?”, afirmó el juez segundo penal del circuito especializado que lleva el caso.

Se esperaba que los testigos detallaran el plan criminal de la banda La Terraza, así como la participación de Álex Sanpedro, quien le habría disparado a Garzón. También se suponía que iban a brindar nombres de otros dos involucrados en el proceso: alias ‘Yilmar’ y alias ‘el negro Elkin’.