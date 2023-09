Caso Marelbys Meza: envían a la cárcel a policías involucrados en interceptaciones ilegales

A la cárcel fueron enviados los policías involucrados en el caso de las interceptaciones que se realizaron a los celulares de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social.

Se trata de un capitán, un intendente y dos patrulleros, quienes supuestamente indujeron en error a dos fiscales para que interceptaran a Marelbys Meza y Fabiola Perea.

Según la investigación, mediante informes falsos los uniformados hicieron pasar a las mujeres como miembros del Clan del Golfo para interceptarlas .

Recientemente, Noticias Caracol obtuvo nuevas revelaciones sobre las investigaciones alrededor del robo de dinero a Laura Sarabia . Conoció los testimonios de los fiscales que avalaron las interceptaciones telefónicas a las extrabajadoras de la antigua jefe de despacho de la Presidencia de la República.

Dos fiscales cuentan el modus operandi con el que supuestamente funcionarios de la Policía recibieron la autorización para chuzar las líneas telefónicas de las exempleadas de Laura Sarabia. La primera en contar cómo sucedió todo fue la fiscal Marbel Morales, quien asumió la investigación por el robo a la casa de la hoy directora de Prosperidad Social.

“Sí me dijeron que era un caso de asignación especial, que al parecer la víctima era una persona que trabajaba o tenía relevancia en la Presidencia, pero para mí no era de trascendencia o de impacto porque en este despacho se manejan todos los hurtos de residencia de Bogotá y a muchas personas con figura pública les han hurtado”, relató.

Con expediente en mano, la fiscal dio detalles de cómo el investigador de la Dijín Alfonso Quinchanegua, hoy capturado e investigado por estos hechos, supuestamente aportó informes para sustentar la interceptación de tres números telefónicos, incluido el de Marelbys Meza, cuatro días después de la desaparición del dinero de la casa de Laura Sarabia.

“Dado mi labor como fiscal y teniendo en cuenta que quien me allega el informe es mi policía judicial, de quien todos los fiscales debemos creer en la buena fe de los investigadores, recibo el informe investigador de campo y le solicito que me acredite la fuente no formal. Efectivamente, me acredita la fuente no formal”, dijo Marbel Morales.

En esta declaración, la fiscal revela cómo conoció a esos investigadores de la Policía que asumieron el caso del robo a la casa de Laura Sarabia.

“No en todas las oportunidades, en varias oportunidades, especialmente en esta, acudió a mi despacho el capitán Mojica, junto con el investigador y realmente no me acuerdo quién más acudió en ese momento a mi despacho, pero el capitán Mojica me presentó quiénes iban a ser los investigadores que iban a conocer el caso… entiendo que el capitán Mojica es como el líder de la Sijín de hurto de residencias en Bogotá”, explicó.

De manera casi simultánea, los policías pidieron a dos fiscales, uno en Bogotá y otro en Chocó, el aval para interceptar las líneas con base en falsos informes.