Caso Nicolás Petro: ¿por qué se cayó su negociación con la Fiscalía?

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, deberá responder ante un juez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El exdiputado del Atlántico decidió no colaborar con la Fiscalía General de la Nación en el caso de presunto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial del actual mandatario.



De acuerdo con Nicolás Petro Burgos, el ente acusador lo presionó y quiso utilizarlo como un arma en contra de su padre. Sin embargo, la promesa del hijo mayor del presidente de la República, que realizó el pasado primero de agosto, no se cumplió.

En su momento, Nicolás Petro dio a conocer públicamente su decisión de colaborar con la justicia y con el cual reafirmaba su colaboración con la Fiscalía General de la Nación. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido empezar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia”, expresó el hijo del presidente, el primero de agosto.

Pese a esto, fuentes de la Fiscalía aseguraron que, tras 56 días de espera, Nicolás Petro no entregó la matriz de colaboración con los nombres y supuestos actos de corrupción de los cuales decía tener conocimiento y que estarían vinculados al presunto ingreso irregular de dinero en la campaña Petro presidente.

Por este motivo, el ente investigador lo llamó a juicio, señalado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Para expertos juristas como Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el hijo del presidente de Colombia podría enfrentar este juicio en libertad.

Publicidad

“Él continúa en libertad, obviamente los jueces que conozcan del juicio pueden tomar una decisión diferente, pero lo más seguro es que no se haga algo distinto sino hasta que se conozca la sentencia en dicho proceso”, expresó Arrubla.

Por el contrario, el exfiscal Guillermo Mendoza Diago señaló que la Fiscalía General de la Nación aún tiene opciones de solicitar una medida de aseguramiento. “Aún cuando ya se está en etapa de juicio, es posible que la Fiscalía acuda con un juez de garantías para solicitar una medida de aseguramiento que antes no fue dictada”, aseveró.

Por su parte, Nicolás Petro reaccionó en su cuenta de X, asegurando que fue presionado.

Publicidad

"Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron", aseguró Petro Burgos. "Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", puntualizó.

La negociación que por ahora se mantiene firme es la de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez. Colaboración que está a la espera de ser avalada por un juez.