Caso Odebrecht: Petro dice que Fiscalía "les permitió irse" a responsables de sobornos

Durante una rueda de prensa desarrollada este jueves, 17 de agosto de 2023, la Fiscalía anunció nuevas decisiones judiciales relacionadas con el escándalo de Odebrecht y el pago de millonarios sobornos en Colombia.

Se trata de 33 nuevas imputaciones a funcionarios y exfuncionarios de la ANI por la supuesta suscripción irregular de 6 otrosí, entre ellos está Luis Fernando Andrade, llamado a imputación por cuarta vez.

Además, se encuentra la imputación a 12 directivos de la multinacional Odebrecht por la creación del supuesto entramado en donde se entregaron más de 80.000 millones de pesos en sobornos, según la Fiscalía.

De otro lado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se pronunció sobre las decisiones tomadas por Estados Unidos relacionadas con el proyecto Ruta del Sol II, asegurando que, por ahora, no se darán más determinaciones al respecto en materia penal.

“Son decisiones que no tienen que ver con responsabilidad penal, sino solamente de una persona que fue el señor Melo, que fue condenado en el país y que se reconoció que esa persona era una persona que había podido afectar un ámbito corporativo, cuya resolución del caso se dio en los Estados Unidos y hoy está completamente resuelto. Frente al caso colombiano, no existen mayores desarrollos sobre este tema”, sostuvo el fiscal.

En esta rueda de prensa, también se hizo un breve balance de lo que ha sido el caso Odebrecht en Colombia, en donde se destacan datos como los siguientes: por la Ruta del Sol II se habrían pagado de sobornos por más de 79.000 millones de pesos y, en el contrato Tunjuelo Canoas, se habrían dado pagos por más de 91.000 millones de pesos.

Es preciso señalar que todos estos dineros ilícitos, sumados con otros pagos corruptos, darían una suma de aproximadamente 514.000 millones de pesos en solo sobornos cancelados en Colombia, de los cuales solo se han podido recuperar unos 19.000 millones de pesos.

Gabriel Jaimes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se refirió a otros datos sobre el caso de Odebrecht.

“Específicamente, los datos en aportes de campañas, demostrados mediante inteligencia financiera por parte de la Fiscalía General de la Nación, son en aportes a la campaña presidencial del doctor Juan Manuel Santos en 3.540 millones de pesos y aportes a la campaña presidencial del doctor Óscar Iván Zuluaga de 3.045 millones de pesos”, aseguró el fiscal Jaimes.

Se espera que la judicatura ahora fije las fechas para la imputación de cargos anunciada este jueves.

La respuesta del presidente Gustavo Petro

Tras los anuncios de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro respondió desde el Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción, realizado en el norte de Bogotá.

El mandatario dijo que Colombia aún no ha sido reparado por lo que ocurrió con el escándalo de Odebrecht e hizo dura denuncia: que los responsables de los sobornos salieron del país y quedaron libres con complacencia de la Fiscalía colombiana.

“El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia, ni un peso, pues nosotros decimos peso, ni un dólar ni un dólar. Claro, sí salió en la prensa que multado o no sé qué, pero de eso aquí no ha llegado un peso. ¿Por qué? No porque hayan sido muy astutos, son criminales de una red, que en este caso pues no es que sepamos del narcotráfico, sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina. Pero no fue porque se escaparon a tiempo, no. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el jefe de Estado.