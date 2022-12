Caso Odebrecht: presiones y citas clandestinas contadas por Gabriel García salpican a exfuncionarios

El ventilador del exviceministro de Transporte señala que Plinio Olano era parte del equipo de la multinacional brasileña.

Además, afirmó que el exsenador hizo parte de una estrategia de acoso para asegurar que el contrato de la Ruta del Sol quedara en manos del consorcio integrado por Odebrecht.

Gabriel García relató que en 2009 tuvo un encontrón muy fuerte con Olano, quien entonces hacía parte de la comisión sexta del Senado que se encarga de los temas de obras públicas y transporte. Según reveló, Olano le reclamó por irregularidades en la licitación de la Ruta del Sol.

A raíz de ese incidente, García Morales habló con Luiz Bueno, director de Odebrecht en Colombia, quien le confirmó que el exsenador era de las entrañas de la multinacional brasileña.

“Luiz Bueno me manifestó que Plinio Olano era parte del equipo de ellos y que él se encargaría de neutralizarlo (...) A la pregunta mía a Luiz Bueno de que si Plinio Olano se estaba beneficiando de Odebrecht, él me respondió que sí, me dijo: 'tranquilo, yo me encargo de eso'. Después de esa reunión más nunca volví a saber de Olano", confesó García Morales.

Esta reunión secreta con el director de la multinacional ocurrió en el apartamento de Juan Manuel Barraza, empresario amigo del exvicemnistro que fue llamado a entrevista por la Fiscalía.

Exviceministro mencionado

En las confesiones de Gabriel García Morales también resultó mencionado el abogado y exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza.

Según García, en el primer semestre de 2009, Nieto lo invitó a una reunión en su apartamento para presentarle inversionistas interesados en participar en proyectos de concesiones y obras públicas. Funcionarios de Odebrecht estuvieron en ese encuentro.

"Como lo manifesté en el interrogatorio, consideré inapropiada la reunión en ese momento y a pesar de la insistencia de Rafael Nieto de concretar otras reuniones, logré evitarlas", aseguró el exviceministro de Transporte.

Además, señaló que "tiempo más tarde, luego de la licitación, supe que el señor Nieto había abordado al señor Luiz Bueno, quien me contó que Nieto le había reclamado por su apoyo en la gestión, a lo que Bueno me dijo que respondió: 'Ya estoy en contacto y hablando con la persona indicada'. Asumo que la persona indicada era yo".

Según García Morales, Nieto intentó reclamar ante Odebrecht algún crédito por su gestión.

El exviceministro de Justicia niega estas acusaciones con vehemencia, dice que solo se vio a García Morales una vez, en julio de 2009, y que jamás volvió a tener contacto.

“Esa reunión tuvo lugar porque Odebrecht tenía un conjunto de dudas sobre cómo se podía hacer una inversión en materia de infraestructura en Colombia y pensaba que no estaban dadas las condiciones (…) Al final Odebrecht no acepta los posibles socios que yo le ofrezco y termina asociándose con Corficolombiana, con quien yo nunca había hablado y con los Solarte con quien yo nunca había hablado. Y yo finalmente tuve una gestión fallida”, afirma Nieto.

Nieto, que fue citado a entrevista por la Fiscalía el próximo 27 de marzo, aseguró que los contactos que pudieron existir entre Odebrecht y Gabriel García debieron ocurrir después de esa reunión. “No supe de ellos y no tuve ninguna participación”, añade.

Otros mencionados

El exconsejero presidencial Mateo Restrepo Villegas también terminó salpicado tras interrogatorio de García Morales:

Indicó que Restrepo tuvo que ver con la destitución del anterior director del Instituto Nacional de Concesiones Álvaro José Soto, quien fue removido de su cargo en septiembre de 2009 al trascender unas comprometedoras grabaciones de subalternos suyos en relación con un contrato de 1.3 millones de pesos.

Una vez salió Soto, Gabriel García Morales asumió las riendas del INCO. Restrepo ha explicado que su paso por el Gobierno fue honorable y está dispuesto a dar todas las explicaciones a la justicia.

Por último, García Morales mencionó una reunión a mediados de 2016 en donde dijo literalmente “pude ver los alcances del entramado que he venido relatando”. Mencionó a tres personas que han sido llamadas a interrogatorio: Miguel Peñaloza, exconsejero presidencial, Daniel García Arizabaleta, director del Invías, José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana.

Este ventilador promete encender aún más un escándalo que tiene temblando a medio país político.