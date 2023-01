Castración química para violadores de niños, más cerca de convertirse en ley pero con una condición

No sería obligatoria sino voluntaria. Es decir, el abusador decidiría si quiere o no hacerlo a cambio de beneficios que el Gobierno definiría.

“Esto no es que se le entregue el medicamento y él vera si se lo toma o no. Esto es bajo la vigilancia permanente del Gobierno Nacional. El Gobierno tiene que regular qué tipo de medicamentos. Hoy existe una oferta en los países donde ya se utiliza la castración química, pero hay que incluirlos dentro de las opciones que va a tener Colombia”, explicó Maritza Martínez, senadora del Partido de la U.

Además, quedarían registrados en una base de datos donde serían monitoreados por autoridades.

El Senado aprobó en segundo debate la iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Representantes.

Según la congresista Martinez, en los países con castración química los niveles de reincidencia al disminuido hasta el 5%, mientras que en Colombia alcanza el 70%.