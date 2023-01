Castración química se revierte con viagra: argumentos contra proyecto sobre violadores de niños

Así lo sostuvo el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, durante un debate en la Cámara. Ponente de la iniciativa dice que se busca proteger a los menores.

"Nada se obtiene promulgando una ley de castración química obligatoria, si eso se revierte con sildenafilo, que es de venta libre, que es el viagra", afirmó Valdés.

Las cifras, según Medicina Legal, se concentran en hechos de actos sexuales abusivos y solo el 2,3% corresponde a acceso carnal contra menores.

Para algunos congresistas, la medida genera algún efecto disuasivo en los violadores.

"En alguna medida contribuye a que estas personas no tengan ese instinto contra los niños y ya para mí eso es una ganancia", manifestó Jaime Uscátegui.

“Lo importante no es que sea suficiente o insuficiente, sino que estamos aportando para proteger a los niños”, afirmó por su parte Álvaro Hernán Prada, autor y ponente del proyecto.

El proyecto se aplazó y luego de los argumentos del director de Medicina Legal, la castración para violadores de menores podría quedarse sin respaldo.

