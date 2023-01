“Categóricamente, no hay indicios de más gente de FARC en narcotráfico”: fiscal general

Néstor Humberto Martínez explicó detalles del caso contra Santrich y reveló que se le seguía el rastro a dineros de la paz cuando su nombre surgió en las interceptaciones.

“Nadie le seguía la pista a Santrich, las sospechas surgieron a mediados del año pasado cuando la Fiscalía se propuso investigar la integridad de los recursos para la paz y se interceptaron las comunicaciones de Marlon Marín. Ellos empiezan a hablar de negocios rarísimos, que terminaron siendo de narcotráfico”, reveló el jefe del ente investigador.

El fiscal Martínez explicó cómo se hizo seguimiento a este tema para, según él, descubrir que los negocios eran con el Cartel de Sinaloa.

Tras asegurar que la Fiscalía tiene videos y audios “categóricos y contundentes”, señaló también que ya está identificado quién alertó a Santrich de que su captura era inminente.

También señaló que “categóricamente, no hay indicios de más miembros de FARC involucrados en esta investigación de narcotráfico. En la medida que se cumpla cabalmente con el acuerdo de paz pueden tener la seguridad de que el estado de derecho y la Fiscalía serán garantes de sus derechos en el acuerdo”.

Y agregó a los críticos del proceso de paz que queda claro que “no es un acuerdo de impunidad, queda claro que el narcotráfico es ilícito y quien reincida es objeto de la justicia”.

Sobre las críticas de los líderes del partido FARC opinó además: “El fiscal ordenó cumplir con la Constitución y la ley y lo está haciendo. Yo si les quiero preguntar, ¿qué hacen desmovilizados sentados con narcos hablando de drogas?”.

Sobre la actitud del presidente al revelarle las pesquisas indicó que este expresó: “Esto fue lo que convinimos, no se podía traficar. ¿Qué necesita de parte del Gobierno?”.

“Me gustó mucho lo que dijo De la Calle al conocer la noticia: ‘este es el acuerdo, los enemigos decían que este era un manto de impunidad. Quedó claro que no es así’”.

Y finalmente expresó: “la justicia tendrá que seguir actuando”.