Cayeron 'Los Espartan’, criminales que desocupaban apartamentos en Colombia, México y Ecuador

Un grupo especial de la Dijín siguió durante un año a una banda denominada como ‘Los Espartan’. Ese grupo criminal, que fue desarticulado, se dedicaba al hurto de apartamentos en tres ciudades de Colombia .

Además, se conoció que también actuaban en Ecuador y México .

La cámara de seguridad de un conjunto residencial captó cómo la banda desocupó un apartamento. Los criminales sacaron los objetos de valor por una ventana.

Efectivos de la Dijín recalcaron que, aprovechando el descuido de las familias, en menos de un año robaron cerca de 20 apartamentos en Bogotá, Cali y Medellín.

“Llegaban rápidamente y, al ver que podían ingresar, lo hacían por cercos y barreras de los conjuntos. Luego se comunicaban con el campanero, que estaba pendiente y hacía rondas. Se llevaban equipos de telefonía, computadores y joyas”, indicó el general Fernando Murillo, director de la Dijín.

Pero no solamente robaban en apartamentos, también lo hacían en establecimientos comerciales.

Una cámara de seguridad grabó cómo, fuertemente armados, intimidaron a todas las personas que departían en un local en Cali.

El general Murillo puntualizó que el dinero que hurtaban en Colombia era utilizado para delinquir en países como México y Ecuador.

En una interceptación telefónica se escucha a uno de los líderes de la banda hablar con su esposa para contarle que casi lo capturan en Ecuador durante un atraco: “Casito me dejan encanado, me tocó pagar casi 4 millones para que me soltaran”.

Cuando los seis integrantes de la banda tocaron suelo colombiano, fueron capturados por las autoridades.

Además, se conoció que dos criminales más actuaban desde una cárcel colombiana.