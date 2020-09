Cayó alias 'la Mona', peligrosa delincuente que lideraba una banda muy mala

Tras una investigación de dos años, la Policía desenmascaró una organización llamada los Call Center y logró la captura de 24 personas. A través de llamadas telefónicas, engañaba y obtenía información de clientes bancarios para acceder a sus cuentas y usar su dinero en compras por internet, así como afiliaciones a portafolios comerciales.

En una grabación recopilada por las autoridades, uno de los señalados estafadores se hizo pasar por un operador de una empresa aliada a una entidad crediticia para activar supuestos beneficios a un usuario.

“Obviamente, estos servicios no los estamos vendiendo, los servicios como tal que se le mencionaron el día de hoy son asignados desde un principio por su tarjeta de crédito. O sea que por el solo hecho de manejar su tarjeta Master Card los servicios le corresponden, señor John. Nuestro trabajo no es vender ni comercializar”, dice el sujeto.

Entretanto, la víctima responde lo siguiente: “Sí, pero, de todas maneras, a mí me van a cobrar y eso no me conviene”.

Luego, el presunto estafador le señala que “sí” y que esos servicios “están establecidos en un contrato vigente”.

Tras una investigación, la Policía y la Fiscalía determinaron que la banda obtenía bases de datos a través de entidades bancarias, sacaban información del ahorrador, utilizaban libretos para que sus operadores engañaran a los ahorradores y, con sus afirmaciones, editar los audios y hacer compras en internet.

Alias ‘la Mona’, la líder la banda, señala la necesidad de realizar su actividad ilícita en el extranjero.

"No, es que igual, Esteban, nosotros no podemos trabajar por bicocas y yo eso sí lo he tenido muy claro en la vida. Eso toca agarrar es otro país", asegura ‘la Mona’ en otro audio.

A tal punto llegó la idea que cuatro bancos internacionales y 18.470 personas en otros países reportaron fraudes y 6.929 figuran con registro de reclamación o compras no consentidas.

El coronel José Luis Ramírez Hinestroza, comandante de la Policía del Quindío, habló de lo que deben hacer los ciudadanos con sus tarjetas de crédito.

"Es importante que verifiquen que las bolsas de seguridad en las que les entregan las tarjetas débito o crédito estén perfectamente selladas. Lo segundo es realizar las activaciones en los canales oficiales de las entidades bancarias”, explicó.

Asimismo, agregó que en un tercer aspecto es justamente que el de denunciar cuando se presente un caso de clonación o fraude, más allá de reportar la situación al banco.

“Que lo denuncien en ADenunciar, que es la página para este tipo de denuncias, o acudan a una de las salas de denuncia de la Fiscalía y la Policía para que estos procesos sigan su curso y podamos realizar el esclarecimiento", anotó.

Con la captura de las 24 personas se resolvieron 2.243 hurtos por medios informáticos. En total, fueron $5.062 millones de pesos que utilizaron los delincuentes en compras por internet y afiliaciones a portafolios comerciales.

Los detenidos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación de datos personales, hurto por medios informáticos y estafa en la modalidad de masa.