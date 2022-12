Cayó de un piso 11, rebotó en un parasol y siguió durmiendo en el suelo

Luego de caer al vacío desde el piso once de un edificio ubicado en el norte de ibagué, el hombre en aparente estado de embriaguez logró sobrevivir a la caída

Un habitante del conjunto, asombrado por la suerte del hombre, grabó en su celular el momento en que el hombre recobró el sentido.

“O sea me caí… ¿cómo así? Yo no me acuerdo de nada”, dijo la víctima ilesa con incredulidad.

La suerte del sobreviviente fue caer sobre una cubierta de lona, instalada a la entrada de los apartamentos, lo que amortiguó el golpe.

El afortunado hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde pocas horas después fue dado de alta, pues no tenía ni un hueso roto.