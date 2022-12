Cayó ‘el Ingeniero’: usaba a su esposa para extorsionar a mujeres

“Ya te diste cuenta que soy yo la de las fotos. No te aproveches, por favor”. Este es el fragmento de una conversación entre Óscar Osvaldo Medina Guzmán, alias ‘el ingeniero’, con una de sus víctimas a las cuales ofrecía trabajo en importantes empresas petroleras luego de presionarlas para que le dieran fotos privadas.

Para contactar a sus víctimas creaba perfiles falsos en Facebook en los que se hacía pasar por mujer. Prometía agilizar trámites o préstamos de dinero a cambio de las imágenes íntimas. Mujeres entre los 20 y 22 años, de escasos recursos o desempleadas, eran las elegidas por este sujeto.



Denuncia de su esposa

La primera víctima en alertar a las autoridades fue su propia esposa, quien también era presionada física y sicológicamente para llamar a las mujeres y convencerlas de pagar la extorsión a cambio de no revelar las fotografías.

“Si a las 11:50 no me ha mandado la plata, comienzo a proceder. No hablo más con usted, ya le dije. ¡Y tengo buenas fotos!”. De esta manera, haciendo casi que inminente la publicación, ellas se veían obligadas a continuar con su cadena de extorsión.