Cayó ‘el Loco’, señalado de lanzarle ácido a mujer en Ibagué

Viviana Barco trata de ocultar las huellas que dejó en su cuerpo el ataque con ácido del que fue víctima hace cuatro meses cuando llegaba a su lugar de trabajo, en un barrio del norte de Ibagué.

"Pasó este muchacho en una cicla, yo lo volteé a mirar y me tiró ese frascado de ácido en la cara", recordó Viviana.

La mujer asegura que su hijo necesitó de terapias psicológicas porque decía "que no era su mamá, que parecía un monstruo".

El autor material del ataque fue capturado por la Policía Nacional y luego fue identificado por su propia víctima.

"Tengo entendido que él mismo dijo que le habían pagado 100 mil pesos para que me hiciera esto", denunció Barco.

Alias el ‘Loco' será presentado ante un juez para legalizar su captura y tendrá que responder inicialmente por el delito de lesiones personales agravadas.