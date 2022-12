Cayó el quinto integrante del clan Quiroz, investigado por el cartel de los castillos de arena

Juan Carlos Quiroz Luna es señalado de falsificar licencias de construcción y comercializar 16 edificaciones ilegales en Cartagena.

“Hemos obtenido la captura de miembros de este clan Quiroz, luego de que un juez de garantías de la ciudad de Cartagena expidió 9 órdenes de captura”, aseguró Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.

De acuerdo al ente investigador, los Quiroz falsificaron licencias para construir dieciséis edificios y luego comercializar los apartamentos.

Fiscalía imputará los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, urbanización ilegal, obtención de documento público falso, uso de documento público falso y estafa en modalidad masa.

Los Quiroz son los mismos que construyeron el edificio Blas de Lezo, que se desplomó y dejó 21 personas muertas. Wilfran Quiroz, líder de este clan, tenía detención domiciliaria y a esta hora está prófugo de la justicia.

“He ordenado compulsar copias para investigar a los funcionarios del Inpec dada las graves fallas que se evidencian (…) Lo cierto es que el señor hoy no se ha podido capturar porque no se encontraba en su domicilio”, añadió Martínez.

