Cayó ‘La Mona’, jefe de banda que usaba a niños para cobrar extorsiones: “No se vaya a hacer matar”

Las autoridades capturaron a alias ‘La Mona’ y dos integrantes más de una temida banda dedicada a la extorsión y homicidio en Caquetá y Huila. La mujer usaba menores de edad para cometer sus fechorías.

“’La Mona’, con cinco años de trayectoria criminal, instrumentalizaba a menores de edad para entregar panfletos intimidantes a las víctimas, realizar cobro de extorsiones y expendio de estupefacientes, al igual que amenazar a ganaderos y comerciantes de la región”, dijo el coronel Wílliam Melo, jefe de operaciones del Gaula de la Policía.

En uno de los videos de seguimiento que hicieron las autoridades, por ejemplo, se observa a un niño metiendo un papel por debajo de la reja de un establecimiento comercial de Caquetá. Al siguiente día, el dueño del sitio abrió su negocio y encontró el mensaje.

“Me dicen que yo debo realizar un aporte económico por ser propietario de esa hacienda y que saben las propiedades que uno tiene y del ganado que uno tiene y la leche que está produciendo”, asegura un comerciante víctima de alias ‘La Mona’.

Al negarse a pagar, el hombre fue citado a una reunión obligatoria. Por supuestamente desacatar una orden de las disidencias de las FARC, debía pagar cerca de mil millones de pesos, so pena de que su local fuera destruido.

Ante la amenaza, el comerciante pagó parte de la exigencia económica. Entonces, como a todas las víctimas, alias ‘La Mona y su banda las citaban en un punto estratégico sobre una vía del Caquetá, por donde pasaban en moto recogiendo el pago de la extorsión .

"Me dijeron ‘no se vaya a hacer matar por no cumplir con el pago del impuesto, no se vaya hacer matar porque sabemos que usted tiene con qué pagar. De igual forma, usted no está solo usted, tiene su familia’”, aseguró el comerciante.

Y es que fueron muchas las familias en el Caquetá y el Huila a las que alias ‘La Mona’ les hizo la vida un infierno.

Alias ‘La Mona’: ¿Está bien, bien amarrado?

Alias ‘Clau’: Sí, está bien amarrado, encintado y todo.

‘La Mona’: Dígale a Apulecio que esté ahí al pulmón, con la pistola en la cabeza, que no se vaya a volar.

El coronel Melo aseguró que “el material probatorio recaudado por las autoridades da cuenta de la frialdad con que alias ‘La Mona’ coordinó el secuestró de una de las tres personas que fueron halladas sin vida el 22 de abril del 2021 en la vereda El Águila, municipio de Cartagena del Chairá, donde ordena amordazar a la víctima”.

La líder de la banda y los otros dos integrantes capturados fueron enviados a la cárcel en el departamento del Caquetá.