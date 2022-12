Cayó presunto ladrón de cajeros automáticos en Jamundí, Valle del Cauca

Autoridades capturaron a alias ‘Shutter’ en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, presunto delincuente señalado de hurtar cajeros automáticos en varias ciudades del país.

Un video de seguridad es una de las pruebas en donde se ve a alias ‘Shutter’ instalando un dispositivo para retener el dinero que sería retirado por los usuarios del cajero automático.

Para no alertar a las autoridades el hombre simula estar realizando una transacción y sale del lugar.

“La persona hace toda su transacción, el cajero automático dispensa el dinero pero este no sale pues es retenido por este gancho” indicó el coronel Douglas Restrepo, jefe de la Sijín de Cali.

En el video se ve como un usuario intentaba sacar el dinero en el municipio de Jamundí, pero su dinero no fue expulsado. Luego sin entender lo que sucedió el hombre sale y enseguida el ladrón entró para hurtar el dinero retenido.

Autoridades consiguieron capturar a este delincuente. “Esta persona ya había sido judicializada por este delito”, agregó el coronel Restrepo.

Alias ‘Shutter’ tenía 18 procesos entre anotaciones y antecedentes por este delito. “Es un delincuente reconocido, tenía su zona de influencia en el eje cafetero, Manizalez, Pereira, Armenia, norte y centro del Valle del Cauca”, dijo el coronel Restrepo.

El capturado tiene antecedentes por hurto agravado, hurto agravado y calificado, estafa, entre otros delitos relacionados con el hurto, según autoridades.