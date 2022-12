CDO no tiene dinero para responder por arriendos

A través de una carta la constructora CDO notificó a las familias afectadas del edificio Continental Towers que los recursos asignados para el pago de los arriendos se acabó y que de ahora en adelante, a pesar de ser evacuados, no recibirán subsidios por la supuesta incapacidad financiera de la firma.

“Normalmente los 5 de cada mes recibíamos el auxilio de habitabilidad de CDO, este mes no los recibimos, nos quedamos esperando, llegó el 30 y no pasaba nada. Hablamos con los abogados y efectivamente a él le dijeron que no tenían más con qué y que no iban a volver a consignar”, expresó Mauricio Ballesteros, vocero de las familias afectadas de CDO.

Las 81 familias que habitaban el edificio Continental Towers no estuvieron de acuerdo con la repotenciación de la estructura. Ellos fueron los primeros en ser notificados de la cancelación del pago de los arriendos.

La Personería, garante de este proceso elevará una petición de revisión fiscal ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Procuraduría.

“Se le volverá a pedir a la Procuraduría y a Supersociedades que se inicie de nuevo el trabajo, las investigaciones, el por qué se quedan sin dineros, el por qué no responden por esta gran responsabilidad que tienen con estas familias”, expresó Rodrigo Ardila, Personero de Medellín.

Otras familias afectadas de los edificios Asensi y Colores de Calasanía están a la incertidumbre y sin saber si van o no a seguir recibiendo el subsidio.

“Tiene unas gravísimas implicaciones para las familias, porque hay muchas que ya se les reactivó el crédito hipotecario, aparte están pagando arriendo, entonces ahora están por fuera de sus casas, pagando unas viviendas donde no pueden vivir y en el aire porque con qué van pagar el arriendo”, asegura Ballesteros.

Por mandato de la Superintendencia de Industria y Comercio la contractura CDO tiene que pagar los arriendos de las familias afectadas, hasta tanto haya un arreglo con las mismas o estas puedan re habitar sus viviendas.