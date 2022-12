Centro Democrático denuncia pérdida de 250 mil votos en elecciones legislativas

Denuncia el Centro Democrático que pasadas las diez de la noche del día de las elecciones legislativas, varios de los votos se dejaron de transmitir en 7.900 mesas de votación. Dicen que al menos 250.000 de esos votos les correspondían a sus candidatos.

Según el coordinador político del Centro Democrático, Fabio Valencia Cossio, en todos los departamentos del país y hasta en los consulados, este partido tiene perdidos más de 250.000 otos, que le darían derecho a más curules en el Congreso.

"Se dejaron de reportar en los boletines públicos de la Registraduría más de 250.000 votos a favor del Centro Democrático debidamente depositados por los electores", informó Valencia Cossio.

Entre los departamentos donde se habrían perdido estos votos están "Antioquia 415, Atlántico 464, Bogotá 468, Bolívar 616, Cauca 643, Nariño 705 y Valle 619", de acuerdo con la información del delegado del partido, Juan Carlos Vélez.

Explicó que "cruzaron la información y encontraron que en esas 7.971 mesas no aparecía votación para el Centro Democrático, no aparecía tampoco que hubiera sacado 0 votos, simplemente no aparecía nada, pero sí aparecía información de los otros partidos".

Las pruebas, que ya se encuentran en manos de la Fiscalía y la Procuraduría, indicarían que por lo menos en 7.000 mesas no se reportaron los votos que obtuvo el partido del expresidente Uribe.

El Centro Democrático exigió respuestas inmediatas frente a sus denuncias. "El registrador es el responsable del proceso electoral no hay ninguna duda", añadió Valencia Cossio.

El partido calificó como grave el supuesto cambio de resultados entre el boletín número 17 y el 44, que fue el último expedido hasta hoy.