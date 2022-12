Centro Democrático propone una sala penal en la Corte Suprema para juzgar a militares

Piden que los uniformados sean sacados del Tribunal Especial de Paz para que sea el alto tribunal quien los "juzgue imparcialmente”.

“Aquí en esta propuesta, se les juzga imparcialmente sin que tengan que reconocer delitos no cometidos y se les da la garantía de que tendrán libertad condicional, a los cinco años después de estar sancionados con pena privativa de la libertad", afirma Álvaro Uribe Vélez, senador de la República.

Los casos que harían parte de este tribunal serían por hechos relacionados desde 1980 hasta la fecha, incluso los llamados falsos positivos.

“No es un proyecto de impunidad, es un proyecto de justicia que hace justicia a las víctimas, pero que crea una justicia realmente imparcial, objetiva, para juzgar a los militares y no sean juzgados por magistrados con claras tendencias de izquierda”, asegura Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático.

Para el Gobierno, este proyecto no es viable, porque la Justicia Especial para la Paz cuenta con el respaldo de los mismos militares.

"Cuenta con un amplio consenso entre todos los sectores, entre esos, las Fuerzas Militares que han estado en el trámite del proyecto y que nos han ayudado a construir los consensos que se han generado alrededor de él", afirma Héctor Olimpo, viceministro del Interior.

El uribismo pide, además, que este tribunal funcione por 12 años.

