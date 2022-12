Cepeda dice que publicó proyecto de curules de paz pero insiste en que “no hay acto legislativo”

El presidente del Congreso calificó de funesta la decisión de Tribunal Administrativo de Bogotá, pero asegura que cumplirá con las decisiones judiciales.

Durante la apertura del Séptimo Encuentro Regional por la reconciliación, el senador Efraín Cepeda dijo que se acata el fallo de tutela que ordena una juez frente a la publicación, pero es enfático en asegurar que el acto legislativo no existe.

Publicidad

"Ordenamos la publicación de lo que existe, no podemos ahora sacar del cubilete, lo que no está, lo que no tiene vida jurídica. ¿Qué publicamos?, publicamos el proyecto, ordenamos la publicación de la conciliación”, expresó.

Vea también:

Ordenan al Senado que envíe proyecto de curules de paz al presidente... Calificó de "funesto" que la decisión del Tribunal Administrativo de Bogotá pretenda obligar un trámite legislativo y del control político, en contravía del reglamento.

"Si luego de las decisiones de cada una de las Cámaras hay que mandarlo al Tribunal Administrativo para su refrendación. No, la refrendación la hace el secretario general, las decisiones del Congreso, aunque no se compartan, hay que respetarlas".

Publicidad

Expresó que el Ministerio del Interior en el acuerdo inicial de paz no habla de curules para las víctimas, por eso el Senado defiende las 16 circunscripciones.

"Fuimos nosotros en el Congreso de la República quienes dijimos que el acto de justicia sería darle las 16 curules a las víctimas y se las vamos a dar, puede que no se alcancen a posicionar el 20 de julio pero se estarán posesionando en diciembre", añadió.

Publicidad

Le puede interesar:

“Aquí no estamos haciéndole carrera a un capricho” Guillermo Rivera... El funcionario expresó que la controversia se da porque se debió apelar la decisión del proyecto en su momento.

"Ni el Gobierno nacional que estaba ahí presente, allí estaba sentado el señor ministro de Justicia, allí estaban sentados más de 60 senadores, y ninguno apeló la decisión", puntualizó.

Indicó que, como presidente de la corporación, es respetuosos del estado de derecho.