Indignante: cerca de un millón de niños están afectados por nuevas irregularidades en el PAE

La Contraloría descubrió más irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que perjudican a cerca de un millón de niños en el país, quienes no se están alimentando en sus colegios porque no ha iniciado el programa en sus regiones.

Las zonas más afectadas por esta situación son: Buenaventura, Caquetá, Córdoba, Cúcuta, Cesar, Magdalena y Neiva.

El resultado de las visitas de inspección que ha hecho la Contraloría General de la Nación, con corte al 28 de marzo, no son alentadoras. La gran mayoría de las instituciones educativas no cuentan con cocina para preparación de alimentos, no tienen lugar de almacenamiento, carecen de comedores y no disponen de un sitio para la refrigeración de alimentos. Otros ni siquiera han empezado a entregar alimentos este año. Así lo confirman varias madres cabezas de familia.

“Los niños llegan a su casa y a veces no tienen que comer y se pancito, ese poquito de leche, les sirve, así que yo les agradezco que hagan algo por los niños”, señala Jackeline Arias.

Pero no solo las madres cabeza de familia están inconformes con este programa. Un rector cuenta las razones por las que sus alumnos no reciben alimentación.

“Un alumno de once, décimo grado, que está entre 15 y 17 años, esto no es suficiente para su alimentación”, manifiesta Leyton Herrera, rector del colegio Karl Parrish de Barranquilla.

La Contraloría tambien encontró deficiencias en la calidad, manipulación e inocuidad de los alimentos. Según el reporte, se han presentado enfermedades trasmitidas por las raciones entregadas a los estudiantes. Hasta el momento se han detectado bacterias, hongos y residuos contaminantes en los alimentos.

Finalmente, el ente señala que los contratos de alimentación en los colegios de 20 regiones del país están a punto de terminar y ni siquiera están conformadas las veedurías de padres que deberían ayudar a vigilar, ni han iniciado con la contratación para la continuidad de este servicio, lo que podría afectar aun a más niños en este primer semestre escolar.